Путин объявил благодарность старшему сыну главы Чечни Кадырову за вклад в спорт

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в сфере физической культуры и спорта зампреду правительства Чечни Ахмату Кадырову. Об этом сообщил премьер-министр республики Магомед Даудов.
«Моему дорогому племяннику, заместителю председателя правительства Чеченской Республики — министру ЧР по физической культуре и спорту Ахмату Кадырову объявлена благодарность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — написал он в своем ТГ-канале.
Даудов отметил, что под руководством старшего сына главы Чечни спортивная сфера региона достигла нового уровня. Работа Кадырова и его личный вклад в развитие спорта были не раз отмечены на федеральном уровне, и эта благодарность стала очередным признанием его достижений.
Ранее Путин объявил благодарность Валентине Теряевой, начальнику отдела бюджетного планирования и учета — главному бухгалтеру Министерства промышленности и науки Свердловской области. Ее отметили за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и страны в целом.