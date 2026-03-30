Герой проекта #НеОдинНаОдин получил российский ВНЖ после запроса RT в МВД

Герой проекта #НеОдинНаОдин из Московской области Станислав Ботев получил российский ВНЖ после запроса RT в МВД.
31-летний Станислав Ботев родился в Казахстане в русской семье. В 2002 году его мать получила гражданство России, но сына не вписала в заявление, потому что ей не подсказали это сделать.
Вместе с женой и дочерью Станислав в 2018 году переехал в Калининград. В России у них родился второй ребёнок.
После начала СВО его компания уехала на Кипр. Он не релоцировался, а спустя время получил от Сбера предложение о работе и стал жить в Подмосковье.
Станислав подавал заявление на ВНЖ шесть раз, но каждый раз в нём находили ошибки. После запроса RT мужчина уже получил необходимый документ. Сейчас он подал заявление на гражданство России.
Ранее стало известно, что RT и МВД за 2025 год помогли 27 соотечественникам получить российские паспорта.