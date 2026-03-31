Интерпол просят объявить в розыск экс-главу Федерации футбола Конго, обвиняемого в хищении денег от ФИФА

Власти Конго попросили Интерпол выдать международный ордер на арест бывшего президента Федерации футбола страны Жан-Ги Блеза Майоласа.
Об этом сообщает The Guardian.
В марте Майоласа приговорили к пожизненному заключению по делу об отмывании денег, о подделке документов и хищении средств.
Ему были предъявлены обвинения в присвоении €1,1 млн, полученных от ФИФА. Они должны были пойти на развитие женского футбола в Конго.
Ещё до начала слушаний Майолас и его семья покинули страну. Сам он утверждает, что невиновен.
Ранее Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры в стране.
