Интерпол просят объявить в розыск экс-главу Федерации футбола Конго, обвиняемого в хищении денег от ФИФА

Власти Конго попросили Интерпол выдать международный ордер на арест бывшего президента Федерации футбола страны Жан-Ги Блеза Майоласа.

Власти Конго попросили Интерпол выдать международный ордер на арест бывшего президента Федерации футбола страны Жан-Ги Блеза Майоласа.

Об этом сообщает The Guardian.

В марте Майоласа приговорили к пожизненному заключению по делу об отмывании денег, о подделке документов и хищении средств.

Ему были предъявлены обвинения в присвоении €1,1 млн, полученных от ФИФА. Они должны были пойти на развитие женского футбола в Конго.

Ещё до начала слушаний Майолас и его семья покинули страну. Сам он утверждает, что невиновен.

Ранее Иран сообщил ФИФА о разрушении футбольной инфраструктуры в стране.

