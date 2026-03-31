Адиев наводил мосты в Астане, Гончаренко летал на родину, Рангник выбрал Роналду: как тренеры сбегали из клубов РПЛ

Переговоры Магомеда Адиева с «Актобе» стали самой резонансной темой в отечественном футболе во время паузы на матчи сборных. По сообщениям журналистов, главный тренер «Крыльев Советов» внезапно улетел из Самары в Астану. Сначала специалист объяснил свой вояж встречей с друзьями, а позднее признал, что пятикратный чемпион Казахстана заинтересован в нём. Подобные случаи не редкость в РПЛ. Роберто Манчини вёл диалог со сборной Италии во время пребывания в «Зените», а Марко Николич общался с руководством АЕК. Виктор Гончаренко тоже неоднократно покидал команду, но его отъезды не были связаны с поиском новой работы.
Адиев не скрывает переговоры с «Актобе».
Главным ньюсмейкером РПЛ в мартовскую международную паузу на игры сборных внезапно стал главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев, который решил воспользоваться перерывом в чемпионате ради переговоров с потенциальным работодателем. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, специалист в буквальном смысле сбежал в Астану, чтобы обсудить подписание контракта с «Актобе» до конца сезона. Аналогичной информацией поделился и казахстанский журналист Эльдар Аманбаев.
Сам наставник объяснил, что целью поездки была встреча с друзьями, а переговоры о новом трудоустройстве произошли внезапно. Назначение, по его словам, возможно лишь летом, после истечения контракта с «Крыльями». Вместе с тем Адиев отметил, что в стане пятикратного чемпиона Казахстана его хотят видеть уже сейчас. Однако окончательное решение, по его словам, будет зависеть от руководства самарцев.
«У меня есть обязательства перед “Крыльями Советов” и их председателем совета директоров Яковлевым, который в меня поверил. Пока непонятно, чем закончится эта история, но лично я веду разговор о назначении на лето… Но по‑человечески мой переход в “Актобе” может произойти сейчас, а не летом, только если Дмитрий Николаевич меня отпустит», — пояснил Адиев.
В Самаре к такому развитию событий, кажется, оказались готовы. По информации СМИ, клуб рассматривает кандидатуру Сергея Юрана, которого считают антикризисным менеджером, необходимым для сохранения прописки в РПЛ. Впрочем, Яковлев скорую рокировку на мостике отрицает.
«На сегодняшний день команда и тренерский штаб находятся на выходных после достаточно сложных для нас игр, на которые мы направили много сил… Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с “Крыльями” и продолжит работу», — цитирует Яковлева пресс‑служба клуба.
Российский футбол уже не раз сталкивался с ситуациями, когда наставники вели переговоры за спиной у нынешних работодателей и даже сбегали в другие страны, несмотря на действующие контракты. И хотя пик таких инцидентов пришёлся на момент начала СВО, когда ФИФА разрешила тренерам и футболистам в одностороннем порядке разрывать контракты, в истории РПЛ хватало и других случаев.
Николич выплатил компенсацию и ушёл из ЦСКА.
Расставание Марко Николича с армейцами прошлым летом стало одним из самых громких за последние годы. В первом и, как оказалось, единственном сезоне у руля сербский специалист поставил команде эффективный контратакующий футбол с ромбом в центре поля, где настоящим открытием стал подававший надежды полузащитник Матвей Кисляк.
Весной красно-синим и вовсе не было равных. ЦСКА завоевал Кубок России — за что особое спасибо стоит сказать Игорю Акинфееву — и бронзовые медали РПЛ, которые вполне могли быть золотыми, не провали команда стартовый отрезок чемпионата.
Отмечая кубковый триумф, Николич при игроках и журналистах пообещал через год поднять над головой главный национальный трофей. Однако через несколько дней после этих заявлений стало известно, что серб перебирается в АЕК.
Как выяснилось, по ходу сезона спортивный директор греческого клуба Хавьер Рибалта неоднократно встречался с тренером, чтобы убедить его перебраться в Афины. В итоге Николич чуть ли не сам выкупил контракт, объяснив причины ухода более амбициозным проектом у греков, отсутствием долгосрочного предложения от ЦСКА и желанием быть ближе к семье.
Для футболистов и руководства клуба такой поворот событий стал весьма неожиданным, однако в предательстве специалиста обвиняли в единичных случаях.
Рангник бросил «Локомотив» ради Роналду.
Пребывание Ральфа Рангника в «Локомотиве» вышло куда менее продолжительным. В 2021 году московский клуб объявил о начале масштабной перестройки и пригласил немецкого специалиста на должность руководителя по спорту и развитию. По сути, ему доверили роль архитектора новой системы: он должен был выстроить вертикаль управления, изменить трансферную стратегию и внедрить модель, близкую к той, что ранее приносила успех «РБ Лейпциг» и «Зальцбургу».
В «Локомотиве» не скрывали масштабов амбиций. Тогдашний председатель совета директоров клуба Александр Плутник подчёркивал, что приглашение Рангника должно стать началом долгосрочного и амбициозного проекта.
Сам немец, который поначалу даже отказывался обсуждать свои обязанности, уволил Николича и взял на его место Маркуса Гисдоля, привёл в клуб нескольких бывших сотрудников системы РБ и провёл масштабную трансферную кампанию, потратив на новичков €30 млн. А на своей единственной пресс‑конференции в России пообещал развить академию железнодорожников до уровня европейских топ‑клубов.
Однако спустя несколько месяцев после начала сотрудничества Рангник покинул «Локомотив» ради поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», где тогда ещё выступал Криштиану Роналду. За уход ключевого сотрудника москвичи даже не получили компенсацию, а в отечественном футбольном сообществе поступок специалиста назвали «подставой».
Гончаренко дважды сбегал в Белоруссию.
В середине сезона‑2019/20 чемпионат России был приостановлен из‑за пандемии коронавируса и возобновился лишь в июне. В центральном матче тура «Зенит» в гостях разгромил ЦСКА со счётом 4:0.
Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко на пресс‑конференцию не явился. В пресс‑службе клуба объяснили его отсутствие плохим самочувствием: общавшийся с журналистами Сергей Овчинников уточнил, что у коллеги поднялось давление.
Вскоре выяснилось: после поражения белорусский специалист написал заявление об увольнении и самовольно отправился на родину. Руководство клуба не спешило раскрывать детали. По информации СМИ, около недели его пытались убедить остаться.
Спустя неделю Гончаренко вернулся в Москву и с трибуны наблюдал за дерби с «Динамо» (0:0), где командой руководил уже Овчинников. Через несколько дней тренер вновь приступил к обязанностям и объяснил свой отъезд желанием встряхнуть команду.
«Раз это пошло на пользу, значит, мы сделали всё правильно. Я пожалел о своём поступке и принёс извинения команде», — цитировал Гончаренко «Чемпионат».
Через полтора года он признался, что после недельной отлучки контакт с игроками испортился и ему до сих пор стыдно за тот поступок. В клубе предпочли не выносить сор из избы. В свою очередь, Овчинников уже после увольнения отметил, что тренер не должен шантажировать своим уходом.
Аналогичный эпизод произошёл с Гончаренко и в «Урале» в 2015 году, но тогда история вышла куда более скандальной. Тренер проработал в Екатеринбурге всего два месяца и уехал в Минск в день домашнего матча с тогда ещё «Тереком» (3:3).
За три дня до игры в СМИ появилась информация о подозрительных коэффициентах на исход матча: 1,82 на гостей и 5,0 на хозяев. При этом екатеринбуржцы занимали более высокую позицию в таблице, а грозненцы начали чемпионат без побед.
Через несколько дней после матча клуб объявил о расставании с тренером. Комментарий президента Григория Иванова оставил больше вопросов, чем дал ответов.
«Мы договорились с Гончаренко не комментировать причину расставания. Мне очень жаль, что он ушёл. Правда, очень жаль. Как тренер мне он очень нравился. Отдавался работе. Как человека я его узнать за два месяца не успел. Но это и понятно — короткий срок», — цитировал Иванова «Спорт-Экспресс».
Сам Гончаренко даже спустя семь лет отказался раскрывать подробности той отставки, подчеркнув, что «определённые вещи должны оставаться за закрытыми дверями».
Манчини вёл переговоры об уходе за спиной.
История Роберто Манчини в «Зените» во многом перекликается с ситуацией Рангника в «Локомотиве». Летом 2017 года итальянский специалист подписал с петербургским клубом трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на два года и получил практически карт‑бланш в вопросах трансферной политики.
Под него в Петербург подвезли ряд аргентинских футболистов, в том числе Леандро Паредеса, Эмилиано Ригони и Себастьяна Дриусси. В Санкт‑Петербурге рассчитывали, что именитый тренер вернёт «Зенит» на вершину российского футбола и создаст коллектив, способный успешно выступать на европейской арене.
Однако сезон сложился неоднозначно. Поначалу команда активно боролась за чемпионство, но весной заметно сбавила обороты и в итоге финишировала лишь на пятом месте. Одной из возможных причин спада могла стать снизившаяся мотивация главного тренера: в течение сезона он неоднократно летал в Италию и вёл переговоры о контракте с национальной сборной.
Перед заключительным матчем чемпионата «Зенит» официально объявил о расставании с Манчини. После победы над СКА (6:0) специалист признался, что принял решение об уходе за несколько месяцев до официального объявления, но опроверг наличие каких‑либо иных договорённостей.
«Было бы неправильно вести переговоры с Федерацией футбола Италии до того, как разорван контракт с “Зенитом”. Не могу подтвердить, что я стану тренером сборной Италии. Но мне было бы интересно занять этот пост. Теперь я имею право вступить в переговоры с итальянской федерацией», — объяснил Манчини.
Спустя всего два дня он возглавил национальную команду.
Скрипченко сменил место работы после скандала.
Гончаренко стал не единственным наставником, покинувшим «Урал» при странных обстоятельствах.
Осенью 2016 года екатеринбургская команда неожиданно крупно уступила «Тереку» со счётом 1:4. Характер матча вызвал множество вопросов у болельщиков и экспертов: «Урал» выглядел непривычно беззубо, а оборона допускала грубые ошибки. Журналист Василий Уткин не стал смягчать формулировки и прямо назвал игру договорной.
После матча Вадим Скрипченко подал в отставку, а через два дня возглавил «Крылья Советов». Особенно болезненно расставание воспринял президент клуба Григорий Иванов: даже годы спустя он отказывался пожимать руку тренеру.
«Не очень красиво ушёл. Он мне в глаза говорил, что ему надо делать операцию, он устал, ему надо отдохнуть, хочет уйти. Я говорю: “Пожалуйста, конечно”. Мы с ним в машине едем, а мне присылают информацию, что он в “Крылья Советов” переходит. Я говорю: “Куда он уходит? Рядом со мной сидит. Поехал человек домой лечиться”. Он улетел. А на следующий день мне ребята с тренировки присылают (кадры. — RT): Скрипченко уже в форме “Крыльев Советов”. Даёт установку перед матчем с нами», — вспоминал Иванов в интервью «Коммент. Шоу».
Президент клуба не скрывал, что особенно его задело не само решение наставника перейти в другой клуб, а то, как это было сделано — буквально за спиной.
«Я его просил: “Слышишь, Вадик, для нас это финал чемпионата мира. Сыграем с “Крыльями” — будет пауза две недели, съездишь домой, отдохнёшь. С женой обсудишь, может, останешься. Я по‑человечески к нему, уговаривал остаться. А он в форме “Крыльев” на следующий день. Хорошо, 2:2 сыграли. После этого руку ему не жал. Когда он приехал с “Анжи” потом, мне предлагали поздороваться с ним. Я ответил, что с негодяями не здороваюсь”, — добавил Иванов.
«Интер» активно переманивал Спаллетти.
В отличие от соотечественника, у Лучано Спаллетти сбежать из «Зенита» не получилось. Итальянский специалист возглавил команду в 2009-м и быстро превратил её в одну из сильнейших в Восточной Европе. Под его руководством петербуржцы выиграли два чемпионата России, завоевали Кубок страны и регулярно выходили в плей‑офф еврокубков.
Успехи сине-бело-голубых не остались незамеченными зарубежными грандами. Одним из самых настойчивых претендентов на Спаллетти считался миланский «Интер». На протяжении нескольких лет представители клуба вели переговоры с тренером, несмотря на действующий контракт с «Зенитом».
В Петербурге старались не придавать слухам большого значения, а сам итальянец неизменно опровергал любые сообщения о переговорах. В итоге Спаллетти проработал в Северной столице до 2014 года. Примечательно, что даже после увольнения он некоторое время продолжал получать зарплату от клуба.