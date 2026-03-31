Пушков: США пытаются обновить гегемонию через контроль над ресурсами

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что Соединённые Штаты стремятся сохранить своё влияние в мире, изменяя подход к его поддержанию. По его оценке, прежняя модель, основанная на контроле территорий и военном присутствии, становится слишком затратной и менее эффективной.
Вместо этого, как считает политик, Вашингтон всё чаще делает ставку на контроль над ключевыми ресурсами. Он отметил, что подобная логика прослеживается в различных направлениях американской внешней политики — от Латинской Америки до Арктики и Ближнего Востока.
Пушков также подчеркнул, что такая стратегия напоминает классические модели прошлого, где основное внимание уделялось доступу к ресурсам и их контролю. По его мнению, именно этот фактор становится определяющим в действиях нынешнего руководства США.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США проявляют стремление к доминированию на глобальных энергетических рынках и интересуются контролем над стратегически важными маршрутами поставок, включая Ормузский пролив.