Число пострадавших при стрельбе в Дагестане возросло до трёх

Количество пострадавших в результате стрельбы в Буйнакском районе Дагестана увеличилось до трёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Три человека получили ранения разной степени тяжести во время перестрелки недалеко от Буйнакска», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в настоящее время угрозы их жизни нет. Двоим пострадавшим провели операции, они находятся в отделении интенсивной терапии. Третьему медицинскую помощь оказали амбулаторно.
Ранее сообщалось, что двое полицейских в Дагестане получили ранения при попытке пресечь потасовку, они госпитализированы.