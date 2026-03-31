Доходы регионов России в 2025 году составили почти 26 триллионов рублей

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Доходы консолидированных бюджетов регионов России по итогам 2025 года составили почти 26 триллионов рублей, по сравнению с годом ранее они выросли в 71 регионе — на 5% за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, говорится в материалах Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и консолидированных бюджетов регионов за 2025 год.
«По итогам 2025 года консолидированные бюджеты регионов исполнены с общим дефицитом в объеме 1,5 триллиона рублей. Доходы составили 25,9 триллиона рублей (101,5% прогноза), расходы — 27,4 трлн рублей (94,7% предусмотренных объемов)», — говорится в материалах.
«В 2025 году доходы консолидированных бюджетов выросли по сравнению с 2024 годом в 71 регионе (на 5%). Рост обеспечен увеличением как налоговых и неналоговых доходов (на 5,4%), так и безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней (на 5,3%)», — отмечается в материалах.
Счетная палата констатирует, что, как и в прошлом году, основной рост доходов обеспечен ростом поступлений НДФЛ (на 11,7%) практически во всех регионах. «Именно этот налог обеспечил 75,7% совокупного прироста всех поступлений регионов. Сдерживающее влияние на динамику доходов оказало значительное снижение поступлений налога на прибыль организаций (на 8,6%)», — отметили в ведомстве.
С суммарным дефицитом в объеме 70,2 миллиарда рублей исполнены бюджеты 16 субъектов РФ и федеральной территории «Сириус», а с суммарным дефицитом в объеме 1,6 триллиона рублей — бюджеты 73 регионов, сообщает Счетная палата.
«Наибольший дефицит в абсолютном выражении отмечается в г. Москве (236,6 млрд рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (90,3 млрд рублей), Челябинской области (73,1 млрд рублей), Тюменской области (71,7 млрд рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (69 млрд рублей) и Нижегородской области (67,6 млрд рублей)», — уточняется в материалах.
Расходы консолидированных бюджетов регионов в 2025 году выросли на 9,9% в 79 регионах: рост обеспечен увеличением расходов на социальную политику — на 18%, национальную экономику — на 13,9%, образование — на 11,3% и здравоохранение — на 4,3%, отмечается в докладе. Госдолг регионов за 2025 год вырос на 10,6%, составив 3,5 триллиона рублей, а долг муниципальных образований увеличился на 3,1% — до 391,6 миллиарда рублей.
«По итогам 2025 года большая часть регионов находится в “безопасной зоне”, с незначительным объемом рыночных заимствований, не ухудшающих параметры сбалансированности бюджета. 51 регион продемонстрировал снижение общей долговой нагрузки», — отметили в Минфине РФ, комментарий министерства прилагается в материалах.
Рост консолидированного дефицита бюджетов субъектов РФ связан с отклонением налоговых доходов регионов от утвержденных в региональных бюджетах планов, а также с ростом расходов в течение года, в том числе на социальную поддержку граждан, пояснили в Минфине.