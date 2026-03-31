Доходы регионов России в 2025 году составили почти 26 триллионов рублей

Расходы консолидированных бюджетов регионов в 2025 году выросли на 9,9% в 79 регионах: рост обеспечен увеличением расходов на социальную политику — на 18%, национальную экономику — на 13,9%, образование — на 11,3% и здравоохранение — на 4,3%, отмечается в докладе. Госдолг регионов за 2025 год вырос на 10,6%, составив 3,5 триллиона рублей, а долг муниципальных образований увеличился на 3,1% — до 391,6 миллиарда рублей.