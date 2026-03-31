Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Ленобластью

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Об этом он написал в своём Telegram-канале, уточнив, что отражение атаки продолжается.

В 23:05 мск Дрозденко проинформировал, что в воздушном пространстве Ленобласти объявлена опасность атаки БПЛА.

Аэропорт Пулково временно не обслуживает рейсы.

Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
