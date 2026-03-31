Белый дом допустил новые поставки нефти на Кубу на фоне прибытия танкера из РФ

На Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн нефти в качестве гуманитарной помощи. Остров не получал энергоресурсы с января из-за давления США. В Белом доме заявили, что США будут рассматривать допуск танкеров с нефтью на Кубу в каждом отдельном случае. В Кремле отметили, что считают свои долгом «оказать помощь кубинским друзьям».
США будут рассматривать допуск на Кубу танкеров с нефтью в каждом отдельном случае, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос о прибытии на остров танкера из России.
«В политике в отношении санкций не произошло никаких изменений, поэтому можно ожидать, что на территорию Кубы будет направляться больше танкеров. ~В настоящее время такие решения принимаются в каждом конкретном случае отдельно~», — сказала она.
30 марта ~на Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин», который доставил 100 тыс тонн нефти в качестве гуманитарной помощи~. До этого The New York Times и Bloomberg со ссылкой на источники сообщали, что Береговая охрана США разрешит российскому танкеру с нефтью зайти на Кубу. Судно на тот момент находилось в территориальных водах острова, уточнял Reuters.
Посол России на Кубе Виктор Коронелли после прибытия танкера на Кубу заявил в Telegram, что ~Россия оказывает Кубе поддержку «в условиях беспрецедентного давления и угроз со стороны США»~.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Российская Федерация продолжит работать над поставками нефти на остров.
«То отчаянное положение, в котором сейчас оказались кубинцы, не может оставлять нас безучастными. Поэтому мы продолжим работать над этой темой», — подчеркнул он.
Песков добавил, что из-за блокады Куба остро нуждается в нефтепродуктах для работы энергетики и медицины.
«Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», — сказал представитель Кремля.
На сколько хватит помощи из РФ?
По мнению старшего научного сотрудника Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Магомеда Кодзоева, ~объемов нефти из России, которую доставил танкер «Анатолий Колодкин», хватит на несколько недель~.
«Нужно учитывать и режим экономии, на который кубинские власти перешли в последние месяцы. Поэтому нефти может хватить на две или три недели, в зависимости от того, как используется нефть», — приводит слова эксперта «Лента.ру».
Кодзоев подчеркнул, что ранее такие объемы нефти Куба получала ежедневно от Венесуэлы, так что для качественного изменения ситуации необходимы новые партии нефти.
Энергокризис на Кубе и угрозы Трампа.
После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Кубу.
~С 9 января Куба не получала топливо: последнюю партию отправила Мексика, но под давлением Вашингтона поставки прекратились.~ Прекращение льготных поставок нефти из Венесуэлы и давление на Мексику привели к энергокризису на острове.
20 марта Минфин США включил Кубу в список стран, которым запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты.
30 марта Трамп заявил, что Гавана «довольно скоро» столкнется с серьезными трудностями, решить которые ей поможет Вашингтон.
«Да, Куба будет следующей. Там бардак. Это страна, которая терпит крах. И она будет следующей. Довольно скоро она потерпит крах, и мы будем там, чтобы помочь. Мы будем там, чтобы помочь нашим замечательным американцам кубинского происхождения, которых вышвырнули с Кубы», — заявил республиканец.
Трамп неоднократно говорил, что у США есть планы в отношении Кубы. В начале марта он объявил, что ~остров ждут «большие перемены» после завершения американской операции против Ирана~, и предрекал скорое падение правительства.
Также в начале этого месяца кубинский президент Мигель Диас-Канель подтвердил факт переговоров с американской стороной, но позже заявил, что США почти ежедневно угрожают свержением правительства. На прошлой неделе замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио сообщил, что ~армия готовится к возможному вторжению США~.