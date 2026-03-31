В Иране пообещали ответить на удары США по энергетике

Галибаф: Иран ответит на один удар США по энергетике несколькими аналогичными.

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Иран будет отвечать на один удар США по энергетическим объектам Исламской Республики несколькими аналогичными, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по нефтяным скважинам, электростанциям и иранскому острову Харк в случае срыва мирной сделки с Тегераном.

«Враг распространяет свои желания в формате новостей, одновременно угрожая нашей стране. Большая ошибка. Если они нанесут удар по одному (объекту — ред.), то получат несколько в ответ», — написал Галибаф на странице в соцсети X, добавив, что Иран заставит противников пожалеть об агрессии в отношении страны.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана и был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

