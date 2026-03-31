Глава МИД Ирана заявил, что Саудовской Аравии нужно выдворить войска США

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что исламская республика считает Саудовскую Аравию братской страной, и выразил мнение, что королевству давно пора выдворить размещенные там американские войска, которые «не могут обеспечить безопасность».
«Иран уважает Королевство Саудовская Аравия и считает его братской страной. Наши операции направлены против вражеских агрессоров, которые не уважают ни арабов, ни иранцев и не могут обеспечить никакой безопасности. Просто посмотрите, что мы сделали с их воздушным командным пунктом. Давно пора выдворить американские силы», — написал министр на своей странице в соцсети X, прикрепив фото уничтоженного самолета США E-3 Sentry.
В воскресенье пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана сообщила, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США, известный как «Летающий радар», с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.