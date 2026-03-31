Глава Минцифры выступил против введения ответственности за использование VPN

Глава Минцифры России Максут Шадаев выступил против введения ответственности за использование VPN.
«Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом», — сообщил Шадаев в профильном сообществе «МИТ — Мы ИТ», его слова приводит РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что министерство обязано реализовать задачу по снижению использования VPN в России.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил, что использование VPN-сервисов формирует целый ряд рисков, которыми пользуются мошенники.