Глава Минцифры выступил против введения ответственности за использование VPN

Глава Минцифры России Максут Шадаев выступил против введения ответственности за использование VPN.

«Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом», — сообщил Шадаев в профильном сообществе «МИТ — Мы ИТ», его слова приводит РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что министерство обязано реализовать задачу по снижению использования VPN в России.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил, что использование VPN-сервисов формирует целый ряд рисков, которыми пользуются мошенники.