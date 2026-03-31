Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 30 марта, прокомментировала предложение еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который призвал европейцев меньше ездить и летать для экономии топлива на фоне кризиса из-за военной операции Израиля и США против Ирана.
— Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда, — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Она также иронично заметила, что у Еврокомиссии появился новый слоган: «Погружаем во тьму за ваши деньги».
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза (ЕС) могут в полной мере насладиться успехом своей русофобской программы без нефти и газа. При этом 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что оплата счетов за энергоресурсы стала проблемой номер один для европейских стран, вытеснив из поля зрения украинский конфликт.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, известная своей острой антироссийской позицией, заявила, что ЕС «пришлось» отказаться от российского газа «за одну ночь». Она также признала, что этот шаг был «болезненным».