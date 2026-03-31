Торговая марка Пугачевой для продажи алкоголя истекает в этом году

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Покинувшая Россию певица Алла Пугачева зарегистрировала в Мадриде торговую марку, действующую в ряде стран мира, она охватывает широкий перечень товаров и услуг — от алкоголя до медобслуживания, однако истекает уже в октябре этого года, выяснил корреспондент РИА Новости.

Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, торговая марка ALLA PUGACHOVA была зарегистрирована в 1996 году. Срок ее действия истекает 9 октября 2026 года.

Марка действует в ряде стран, включая Узбекистан, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Болгарию, страны Бенилюкса, Белоруссию, Швейцарию, Китай, Кубу, Чехию, Германию, Испанию, Францию, Хорватию, Венгрию, Италию, Киргизию, КНДР, Казахстан, Латвию, Молдавию, Северную Македонию, Монголию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Таджикистан, Украину и Вьетнам.

Как следует из регистрационных материалов, торговая марка охватывает широкий перечень товаров и услуг — от косметики и парфюмерии до одежды, ювелирных изделий и аксессуаров, а также продуктов питания и напитков, включая алкоголь.

Кроме того, регистрация распространяется на сферу развлечений, включая организацию концертов, производство музыкального и видеоконтента, телерадиовещание, а также услуги в области образования, науки, медицины, гостиничного бизнеса и торговли.

Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. 3 ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше