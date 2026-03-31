В танкер в 31 миле к северо-западу от Дубая попал снаряд

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о попадании снаряда в танкер в 31 морской миле к северо-западу от Дубая, удар вызвал пожар.
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 31 морской миле к северо-западу от Дубая, ОАЭ. Сотрудник безопасности (владеющей судном — ред.) компании сообщил о попадании неопознанного снаряда в правый борт танкера, что вызвало пожар», — говорится в сообщении UKMTO.
При этом отмечается, что экипаж танкера не пострадал.
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.