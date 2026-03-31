Румыния взяла курс на конфронтацию с Россией, заявил посол в Бухаресте

БУХАРЕСТ, 31 мар — РИА Новости. Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией, иллюзий на улучшение отношений нет, заявил РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.
«Сегодня Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией, всецело стоит на стороне киевского режима, оказывая ему военную поддержку. Политический диалог между нашими странами заморожен, экономическое сотрудничество прервано, приостановлены контакты практически во всех областях, кроме рабочих по дипломатической линии», — сказал Липаев.
По его словам, иллюзий об улучшении двусторонних отношений посольство РФ не питает.
«В партнеры ни к кому не навязываемся, а высокомерный, менторский тон по отношению к нашей стране, который позволяют себе румынские руководители, для нас неприемлем», — заключил дипломат.