Румыния взяла курс на конфронтацию с Россией, заявил посол в Бухаресте

Посол Липаев: Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией.

БУХАРЕСТ, 31 мар — РИА Новости. Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией, иллюзий на улучшение отношений нет, заявил РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.

«Сегодня Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией, всецело стоит на стороне киевского режима, оказывая ему военную поддержку. Политический диалог между нашими странами заморожен, экономическое сотрудничество прервано, приостановлены контакты практически во всех областях, кроме рабочих по дипломатической линии», — сказал Липаев.

По его словам, иллюзий об улучшении двусторонних отношений посольство РФ не питает.

«В партнеры ни к кому не навязываемся, а высокомерный, менторский тон по отношению к нашей стране, который позволяют себе румынские руководители, для нас неприемлем», — заключил дипломат.