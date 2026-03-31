Глава МИД Ирана: Саудовской Аравии давно пора выдворить войска США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран считает Саудовскую Аравию братской страной и призывает королевство выдворить размещённые там американские войска.
В соцсети X он подчеркнул, что действия исламской республики направлены против «вражеских агрессоров», которые «не уважают ни арабов, ни иранцев» и «не могут обеспечить никакой безопасности».
«Просто посмотрите, что мы сделали с их воздушным командным пунктом. Давно пора выдворить американские силы», — написал Аракчи, прикрепив фотографию уничтоженного самолёта США E-3 Sentry.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что «ключевой» американский Boeing E-3 Sentry был повреждён при ударе Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. По данным газеты, замена самолёта может обойтись США более чем в $700 млн.