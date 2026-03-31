Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Ирана: Саудовской Аравии давно пора выдворить войска США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран считает Саудовскую Аравию братской страной и призывает королевство выдворить размещённые там американские войска.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран считает Саудовскую Аравию братской страной и призывает королевство выдворить размещённые там американские войска.

В соцсети X он подчеркнул, что действия исламской республики направлены против «вражеских агрессоров», которые «не уважают ни арабов, ни иранцев» и «не могут обеспечить никакой безопасности».

«Просто посмотрите, что мы сделали с их воздушным командным пунктом. Давно пора выдворить американские силы», — написал Аракчи, прикрепив фотографию уничтоженного самолёта США E-3 Sentry.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что «ключевой» американский Boeing E-3 Sentry был повреждён при ударе Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. По данным газеты, замена самолёта может обойтись США более чем в $700 млн.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше