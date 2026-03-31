«Заказ на смену власти»: что может стоять за сообщениями о разработке ЕС плана действий на случай переизбрания Орбана

Евросоюз разрабатывает план действий на случай переназначения Виктора Орбана на пост главы правительства Венгрии, сообщают западные СМИ со ссылкой на европейских дипломатов. Среди предлагаемых мер — изменение порядка голосования в ЕС, ограничение финансирования Будапешта и даже исключение из содружества. Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо допустил, что киевский режим и ЕС попытаются вмешаться в выборы в Венгрии. Со своей стороны, Виктор Орбан подчёркивал, что агенты Киева действуют внутри местной оппозиции. Как отмечают эксперты, обсуждение плана действий на случай переизбрания Орбана — прямое доказательство глубочайшего кризиса легитимности в ЕС.
Евросоюз разрабатывает план возможных действий на случай переназначения Виктора Орбана на пост главы правительства Венгрии, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
«ЕС обсуждает план действий на случай переизбрания давнего антагониста — Виктора Орбана. Страны ЕС приводят различные идеи, как не позволить венгерскому премьеру (а в перспективе и любому другому проблемному лидеру) подрывать работу ЕС», — отмечает издание.
Среди предлагаемых мер — изменение порядка голосования в Евросоюзе, ограничение финансирования и даже исключение из объединения, что Politico называет «наиболее драматичным и маловероятным» развитием событий. До сих пор ни одну страну не исключали из ЕС «и эта тема остаётся под запретом», подчёркивается в статье.
«Орбан уже давно стал костью в горле ЕС. Недавно он заблокировал предоставление Украине кредита, который сам же одобрил в декабре. Для многих из руководства Евросоюза он таким образом перешёл черту», — пишет Politico.
Если Орбан победит на выборах, «церемониться уже не станут», заявил высокопоставленный дипломат ЕС, пожелавший, как и другие собеседники издания, высказаться откровенно на условиях анонимности.
«Многие считают, что (заблокировав кредит для Украины. — RT) он пересёк красную черту и нужно что-то предпринять. Но неясно, что именно», — сказал ещё один спикер.
Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с утверждением, что киевский режим и ЕС попытаются вмешаться в выборы в Венгрии, которые пройдут 12 апреля.
Украинский след.
Напомним, 26 марта Виктор Орбан сообщил, что Киев вмешивается в венгерские выборы. По его словам, украинцы действуют внутри оппозиции. Он призвал Владимира Зеленского «немедленно приказать своим агентам вернуться домой».
Орбан отметил, что работающие на киевский режим люди якобы интегрированы в венгерскую политику и получают финансирование. Как подчеркнул премьер-министр, в его стране «никогда не было выборов, в которые так активно вмешивалась иностранная разведка».
Виктор Орбан.
Ситуацию прокомментировали и в МИД РФ. Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник допустил, что ЕС может применить украинский опыт организации протестов, чтобы повлиять на выборы в Венгрии. По его словам, на Украине есть специалисты, которые набили руку на проведении переворотов и митингов.
«Страшилка, а не рабочий инструмент».
Как отмечают эксперты, разработка плана действий на случай переизбрания Виктора Орбана — прямое доказательство глубочайшего кризиса легитимности в Евросоюзе.
«По сути, это попытка Брюсселя заменить политическое решение административным и репрессивным механизмом. Орбан в случае победы на выборах окажет мощное сопротивление инициативам евробюрократов, потому что он ставит интересы своей страны выше чужих политических амбиций», — рассказал в комментарии RT профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.
По его словам, показательно, что противники Орбана из числа руководителей ЕС даже рассматривают механизмы исключения Венгрии из этого европейского объединения.
«Это разрушает фундаментальный принцип европейской интеграции — добровольность членства. Если Брюссель идёт на такой шаг, значит, он воспринимает Венгрию не как равноправного партнёра, а как периферийную державу, которая посмела ослушаться», — считает Фельдман.
Он также не исключил, что Брюссель попытается лишить Венгрию права голоса по ряду вопросов.
«Этот механизм уже пытались активировать против Будапешта ранее, но инициатива зашла в тупик. Для реального лишения страны права голоса нужно единогласие всех остальных членов Евросоюза. Здесь у Венгрии есть надёжные союзники, которые понимают, что, если Брюссель пойдёт на такой прецедент, следующим может оказаться любой, кто не угодит евробюрократам. Это вариант страшилки, но не рабочий инструмент», — уверен Фельдман.
Эксперт прогнозирует, что Европейский союз, скорее всего, будет шантажировать Орбана возможным урезанием финансирования и экономическими рестрикциями.
«ЕС уже заморозил часть средств для Венгрии. Однако Брюссель прекрасно понимает, что, если полностью задушить венгерскую экономику, это приведёт к обратному эффекту: радикализации населения, сплочению нации вокруг Орбана и, что самое главное, к поиску альтернативных источников инвестиций, включая взаимодействие с Россией, Китаем и со странами Глобального Юга», — пояснил Фельдман.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский считает, что информацию о плане ЕС по нейтрализации влияния Орбана на общую политику союза стоит рассматривать в контексте попыток Брюсселя повлиять на выборы в Венгрии.
«Евросоюз такими вбросами даёт понять, сколь серьёзно он настроен против победы этого кандидата, а обнародованием таких данных Брюссель пытается повлиять на венгерских избирателей, запугать их, вплоть до угрозы исключения Венгрии из Евросоюза. Таким образом Брюссель надеется убедить людей не идти голосовать за Орбана. Это своего рода информационная кампания против венгерского премьера», — сказал аналитик в разговоре с RT.
Еврокомиссия.
Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер констатировал, что информационная кампания против Орбана действительно обостряется.
«Брюссель пытается воздействовать на венгерских избирателей. Это форма давления на электорат. В то же время Орбан защищает интересы Венгрии. А ЕС хочет этому помешать: не зря рассматривается способ обойти венгерское вето», — заявил собеседник RT.
Что же касается заявлений Орбана о вмешательстве Киева в венгерские выборы, Павел Фельдман считает деятельность украинских агентов в Венгрии «актом гибридной войны».
«Если Брюссель официально заявляет, что ему нужен план на случай переназначения Орбана, это и есть политический заказ на смену власти. А Украина в этой связке выступает идеальным инструментом: Киеву нужно любыми способами ослабить позиции венгерского лидера, который блокирует военную помощь. ЕС готов применить против неугодного члена те же самые гибридные технологии, которые он десятилетиями оттачивал на постсоветском пространстве», — заключил Фельдман.