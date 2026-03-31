Вблизи Дубая загорелся танкер в результате попадания снаряда, экипаж не пострадал. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании при ВМС.
«Офицер по безопасности компании проинформировал о том, что неизвестный снаряд поразил их танкер с правого борта, вызвав пожар на судне», — говорится в публикации управления в соцсети X.
Ранее телеканал NTV сообщил, что нефтяной танкер, принадлежащий турецкой компании ALTURA, подвергся удару со стороны неизвестных БПЛА в акватории Чёрного моря.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.