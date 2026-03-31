Арагчи выступил за немедленный вывод войск США из региона

РАБАТ, 31 марта. /ТАСС/. Соседние с Ираном страны должны признать неспособность США обеспечить их безопасность и поддержать позицию Тегерана, который настаивает на незамедлительном выводе американских сил из региона. Об этом заявил в обращении к Саудовской Аравии министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
В связи с этим Арагчи рекомендовал обратить внимание на результативность ударов Ирана по военным объектам США в зоне Персидского залива.
Обращаясь к Саудовской Аравии, министр добавил, что, по его мнению, «пришло время вытеснить американские войска из региона».