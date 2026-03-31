Губернатор Флориды переименовал аэропорт в честь Трампа

Ранее имя президента США получило шоссе, ведущее к воздушной гавани от его имения. В Вашингтоне в честь Трампа переименовали Институт мира, а также главную театрально-концертную площадку — Центр исполнительских искусств Джона Кеннеди (ныне Трамп-Кеннеди-центр).