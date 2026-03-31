Губернатор Флориды переименовал аэропорт в честь Трампа

Губернатор Флориды Десантис переименовал аэропорт в Палм-Бич в честь Трампа.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект о переименовании в честь президента США Дональда Трампа аэропорта в округе Палм-Бич, где живет американский лидер, сообщает палата представителей штата.

«Одобрен губернатором», — говорится о законе в сообщении на сайте палаты представителей Флориды.

Законодатели уточняют, что норма вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Закон предусматривает переименование международного аэропорта Палм-Бич в честь Трампа. Изменения также подлежат согласованию с Федеральным управлением гражданской авиации США.

Ранее имя президента США получило шоссе, ведущее к воздушной гавани от его имения. В Вашингтоне в честь Трампа переименовали Институт мира, а также главную театрально-концертную площадку — Центр исполнительских искусств Джона Кеннеди (ныне Трамп-Кеннеди-центр).

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше