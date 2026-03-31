Захарова: стратегия ЕС меньше ездить ради экономии поражает прогрессивностью

Стратегия Евросоюза меньше ездить и летать для экономии топлива в условиях кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке поражает своей прогрессивностью. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда. Слоган Европейской комиссии: “погружаем во тьму за ваши деньги”, — написала она в своём Telegram-канале.
Дипломат обратила внимание на слова еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который, как пишет Politico, призвал страны — члены ЕС рассмотреть возможность сокращения потребления нефти и газа, особенно в транспортном секторе, в рамках подготовки к «длительным перебоям» в поставках энергоресурсов из-за войны вокруг Ирана.
«Это может означать, что правительства попросят граждан меньше ездить на автомобилях и реже летать, чтобы сберечь топливо для более важных нужд», — говорится в публикации.
Кроме того, Йоргенсен отметил, что транспортный сектор Европы сталкивается с ростом цен и риском дефицита из-за высокой зависимости от поставок из Персидского залива — на этот регион приходилось более 40% импорта авиатоплива и дизеля в ЕС, сообщает издание.