Марочко: освободив Новоосиново, ВС РФ могут наступать в двух направлениях

Военный эксперт также отметил, что взятие российскими войсками под контроль населенного пункта осложняет положение ВСУ в районе соседней Ковшаровки.

ЛУГАНСК, 31 марта. /ТАСС/. Российские бойцы, освободив Новоосиново, смогут развивать наступление сразу в двух направлениях в Харьковской области: на север и юг от населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением Новоосинова мы достигаем ряда задач. Прежде всего, открываются оперативные просторы для продвижения как на север, так и на юг от данного населенного пункта», — сказал он.

Военный эксперт добавил, что контроль над населенным пунктом армией РФ «очень сильно осложняет» положение украинских сил в районе соседней Ковшаровки.

Об освобождении Новоосинова в Харьковской области в Минобороны России сообщили 30 марта.