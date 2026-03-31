Грэм призвал Трампа передислоцировать американские базы из Испании

В соцсети Х он отметил, что глава Белого дома не должен «оставлять без ответа» шаг испанского правительства. По его мнению, Вашингтону следует также рассмотреть возможность передислокации американских военных баз из Испании.
Сенатор добавил, что «с радостью готов» работать над санкциями против Мадрида.
Ранее газета El País писала, что власти Испании приняли решение закрыть воздушное пространство для самолётов, которые принимают участие в операции США и Израиля против Ирана. По данным издания, небо над королевством будет закрыто в том числе для американских самолётов, которые базируются в третьих странах, таких как Франция и Великобритания.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.