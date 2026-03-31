Грэм призвал Трампа передислоцировать американские базы из Испании

Ранее газета El País писала, что власти Испании приняли решение закрыть воздушное пространство для самолётов, которые принимают участие в операции США и Израиля против Ирана. По данным издания, небо над королевством будет закрыто в том числе для американских самолётов, которые базируются в третьих странах, таких как Франция и Великобритания.