Эксперт назвал плюсы перевода пенсии в программу долгосрочных сбережений

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Перевод накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет россиянам гибко использовать средства и получать дополнительные финансовые преимущества, сообщил РИА Новости управляющий директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Дмитрий Ключник.
Он уточнил, что государство софинансирует такие взносы в течение 10 лет — до 36 тысяч рублей ежегодно, а участники могут получать налоговый вычет от 52 до 88 тысяч рублей в год в зависимости от ставки НДФЛ. Ключник также добавил, что программа предусматривает досрочный доступ к средствам в особых жизненных ситуациях.
Эксперт напомнил, что россияне, которые перевели накопления из обязательного пенсионного страхования в ПДС, уже получили средства на свои счета в марте 2026 года. Уведомления направлены через «Госуслуги» и личные кабинеты НПФ.
Средства обязательного пенсионного страхования формировались в 2002—2014 годах: 6% зарплаты направлялось на накопительную часть пенсии и 16% — на страховую. С 2014 года взносы идут только на страховую пенсию, а накопления сейчас находятся в Социальном фонде России или негосударственном пенсионном фонде.