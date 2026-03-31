В МИД рассказали, что Россия не будет поставлять нефть странам с потолком цен

Россия откажется поставлять нефть в страны, поддерживающие механизм потолка цен. Об этом заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, пишет газета «Известия».

«Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», — сказал Руденко.

Он отметил, что ситуация на мировых энергетических рынках остаётся нестабильной. По его словам, наблюдаются дефицит ресурсов и рост цен. При этом дипломат назвал механизм потолка цен антирыночной мерой, которая нарушает сложившиеся цепочки поставок. Руденко добавил, что отдельные государства, в том числе Япония, связаны обязательствами по этому механизму. В связи с этим поставки российской нефти в такие страны не рассматриваются.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит поставки энергоносителей на Кубу. Об этом сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что ситуация на острове остаётся сложной и требует поддержки. Власти считают необходимым обеспечить поставки топлива для жизненно важных отраслей. По словам Пескова, речь идёт о стабильной работе энергетики и медицины. Россия рассматривает такие поставки как часть обязательств перед партнёром.

