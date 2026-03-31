В МИД рассказали, что Россия не будет поставлять нефть странам с потолком цен

Он отметил, что ситуация на мировых энергетических рынках остаётся нестабильной. По его словам, наблюдаются дефицит ресурсов и рост цен. При этом дипломат назвал механизм потолка цен антирыночной мерой, которая нарушает сложившиеся цепочки поставок. Руденко добавил, что отдельные государства, в том числе Япония, связаны обязательствами по этому механизму. В связи с этим поставки российской нефти в такие страны не рассматриваются.