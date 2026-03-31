Раскрыто, сколько денег можно переводить без подозрений банка

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Лимита на сумму банковских переводов в России не установлено, но конкретные финансовые операции могут вызвать у банков подозрения, рассказала агентству «Прайм» доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.
По ее словам, крупные операции подпадают под обязательный контроль, но это не означает их блокировку.
«Вопрос заключается в том, как финансовая операция будет распознана автоматизированной системой банковского и налогового мониторинга. Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте, попытки обойти лимиты дроблением крупных сумм», — пояснила эксперт.
Закон не устанавливает прямых запретов на переводы между физическими лицами. Однако существуют технические лимиты Системы быстрых платежей: до 1 миллиона рублей за одну операцию при переводе себе и до 100 тысяч рублей в месяц другим лицам без комиссии. Банки могут вводить собственные ограничения, а также обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сомнительных операциях в рамках 115-ФЗ.
Чтобы избежать лишних вопросов, эксперт советует переводить крупные суммы с дебетовых карт, сопровождать платежи комментариями («подарок», «помощь родственнику») и не пытаться дробить крупные суммы на мелкие транзакции в короткий промежуток времени — это как раз может выглядеть подозрительно. Если перевод соответствует вашим обычным финансовым оборотам, поводов для беспокойства нет.