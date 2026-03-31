Раскрыто, сколько денег можно переводить без подозрений банка

Закон не устанавливает прямых запретов на переводы между физическими лицами. Однако существуют технические лимиты Системы быстрых платежей: до 1 миллиона рублей за одну операцию при переводе себе и до 100 тысяч рублей в месяц другим лицам без комиссии. Банки могут вводить собственные ограничения, а также обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сомнительных операциях в рамках 115-ФЗ.