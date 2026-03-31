Досрочные выборы главы Гагаузии пока невозможны, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 31 мар — РИА Новости. Досрочные выборы главы Гагаузии пока невозможны из-за отсутствия юридических оснований, несмотря на то что действующий руководитель автономии Евгения Гуцул находится в СИЗО, сообщил РИА Новости экс-премьер Молдавии, депутат парламента от партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.
«Юристы говорят, что это пока на данный момент невозможно, поскольку нет юридической базы отстранить избранного башкана (главу Гагаузии — ред.), пусть даже если он сидит в тюрьме. Нет юридической аргументации для того, чтобы проводить досрочные выборы», — сказал Тарлев.
По его словам, в любом случае ситуация с главой Гагаузии будет решаться.
«Или башкан будет оправдан и вернется к исполнению своих функциональных обязанностей до истечения мандата, или, если он будет осужден и лишен мандата, то, конечно, тогда будут досрочные выборы. Но пока с точки зрения юристов юридической базы для досрочных выборов башкана нет», — подчеркнул он.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор», признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. На том же процессе активистка блока «Победа» Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.