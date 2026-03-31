Досрочные выборы главы Гагаузии пока невозможны, заявил экс-премьер

Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор», признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. На том же процессе активистка блока «Победа» Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.