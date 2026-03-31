Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все будет пересмотрено»: союзник США вывел Рубио из себя

Рубио: отношения США и НАТО будут пересмотрены из-за позиции альянса по Ирану.

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вашингтон должен пересмотреть отношения с НАТО из-за позиции альянса по Ирану, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Все будет пересмотрено. Все это должно быть пересмотрено», — сказал он, комментируя отказ Испании предоставить свое воздушное пространство для удара по Ирану.

Накануне газета El Pais сообщила, что Испания закрыла небо для самолетов, которые задействованы в военной операции США против Ирана. В то же время уточнялось, что в чрезвычайных ситуациях пролет или посадка задействованного в операции воздушного судна будет разрешена.

При этом Рубио поставил под сомнение выгоду, которую Соединенные Штаты извлекают от членства в Организации Северо-Атлантического договора.

«Если НАТО — это только о том, что мы защищаем Европу, а нам отказывают в праве на базы, то это не очень хорошая конструкция. В ней сложно находиться и говорить о том, что это хорошо для Соединенных Штатов», — посетовал американский госсекретарь.

В начале марта испанские власти осудили военные действия США и Израиля против Ирана, отметив, что подобные операции не соответствуют международному праву.

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений.

Также глава Белого дома согласился пересмотреть вопрос о военном присутствии Соединенных Штатов в Испании в связи с нежеланием Мадрида оказывать содействие военной операции Вашингтона в отношении Ирана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше