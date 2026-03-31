«Все будет пересмотрено»: союзник США вывел Рубио из себя

«Все будет пересмотрено. Все это должно быть пересмотрено», — сказал он, комментируя отказ Испании предоставить свое воздушное пространство для удара по Ирану.
Накануне газета El Pais сообщила, что Испания закрыла небо для самолетов, которые задействованы в военной операции США против Ирана. В то же время уточнялось, что в чрезвычайных ситуациях пролет или посадка задействованного в операции воздушного судна будет разрешена.
При этом Рубио поставил под сомнение выгоду, которую Соединенные Штаты извлекают от членства в Организации Северо-Атлантического договора.
«Если НАТО — это только о том, что мы защищаем Европу, а нам отказывают в праве на базы, то это не очень хорошая конструкция. В ней сложно находиться и говорить о том, что это хорошо для Соединенных Штатов», — посетовал американский госсекретарь.
В начале марта испанские власти осудили военные действия США и Израиля против Ирана, отметив, что подобные операции не соответствуют международному праву.
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений.
Также глава Белого дома согласился пересмотреть вопрос о военном присутствии Соединенных Штатов в Испании в связи с нежеланием Мадрида оказывать содействие военной операции Вашингтона в отношении Ирана.