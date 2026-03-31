При отражении воздушной атаки на Дубай пострадали четыре человека

В заброшенном доме в районе Аль-Бада в Дубае произошёл пожар из-за падения обломков после работы системы ПВО, пострадали четыре человека.
«Сообщается о четырёх пострадавших среди людей, находившихся поблизости, они получили незначительные травмы», — сообщает пресс-служба правительства Дубая в соцсети X.
Ранее стало известно, что вблизи Дубая загорелся танкер в результате попадания снаряда, экипаж не пострадал.
