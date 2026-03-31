«Первые отделы» для защиты разработок появятся в НИИ, сообщил глава РАН

По его словам, проблема защиты российских научных разработок от научного шпионажа, безусловно, актуальна. «Все мы помним, как после распада СССР очень много результатов “по доброте душевной” было отдано за рубеж. Многие достижения, в том числе ведущих мировых компаний, сделаны именно на основе наших ноу-хау, которые в свое время увезли с собой наши ученые, исследователи, инженеры. И это, конечно, большой урон», — заявил глава РАН.