В Дубае сообщили о четырех пострадавших из-за падения осколков снаряда

«Пожар вспыхнул в нежилом здании в районе Аль-Бадаа (расположен в центральной части города — прим. ТАСС) в результате падения осколков снаряда, сбитого системами ПВО. Четыре человека, находившиеся в непосредственной близости от пострадавшего здания в момент инцидента, получили незначительные травмы», — говорится в сообщении пресс-службы руководства эмирата. Какой именно снаряд был перехвачен в небе над Дубаем, власти не уточнили.