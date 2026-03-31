Посол Искандари: у Тегерана проблемы с Зеленским, а не народом Украины

У Ирана нет проблем с украинским народом, единственную проблему Тегеран видит в действиях Владимира Зеленского. Об этом заявил посол Ирана в Узбекистане Мохаммад Али Искандари.
Дипломат, комментируя недавнюю поездку главы киевского режима в страны Ближнего Востока, отметил, что хорошо знает Украину, поскольку ранее работал там.
«У нас нет проблем с Украиной…. Видите, к чему привёл один плохой руководитель? Вот почему мы всегда говорим, что миром должны править только умные люди», — цитирует Искандари ТАСС.
Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Зеленский пытается обобрать Ближний Восток, а не наладить сотрудничество с государствами региона.