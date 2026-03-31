AP: страны Персидского залива призывают США продолжать войну с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Несколько стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ призывают Соединенные Штаты продолжать военные действия против Ирана. С таким утверждением выступает агентство Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников США, Израиля и стран Персидского залива.
По его сведениям, представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна в частных беседах сообщали, что хотели бы продолжения американо-израильской военной операции до тех пор, пока в руководстве исламской республики не произойдут радикальные изменения, или в иранском руководстве не произойдет радикальной смены настроений.
Как указывает агентство, отношения к конфликту у стран Персидского залива разнятся: Саудовская Аравия и ОАЭ занимают наиболее воинственную позицию, в то время как Оман и Катар склоняются к дипломатическому урегулированию.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта несколько танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.