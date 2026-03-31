Въезд под запрет: Приморье ужесточило контроль на границе для иностранцев

«Такие решения принимаются, если в действиях или документах иностранца выявляются предпосылки к угрозам безопасности нашего государства», — прокомментировали в ведомстве.
В агентстве также привели статистику, демонстрирующую динамику ужесточения контроля. Если в 2023 году во въезде было отказано 32 гражданам стран Центральной Азии, а в 2024-м — 222, то в прошлом году эта цифра выросла до 899 человек. Параллельно с этим судебные решения о выдворении из региона коснулись 1786 иностранцев. Благодаря комплексу принятых мер, во втором полугодии прошлого года интенсивность миграционного потока в Приморье существенно снизилась.
Эксперты связывают такие результаты с комплексным подходом к миграционной политике, выстроенной в крае. Акцент делается не только на силовом блоке, но и на упорядочивании привлечения трудовых ресурсов. Как отмечают специалисты, системная работа включает в себя как масштабные рейды и оперативно-профилактические мероприятия, так и внедрение механизмов организованного найма, что в совокупности способствует оздоровлению криминальной обстановки в регионе.
Напомним, по итогам 2025 года запрет на повторный въезд в Россию получили более четырех тысяч иностранцев.