Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Въезд под запрет: Приморье ужесточило контроль на границе для иностранцев

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта, ФедералПресс. В Приморском крае фиксируется значительное увеличение числа запретов на въезд для иностранных граждан. В региональном агентстве миграционной политики пояснили, что это связано с усилением предупредительно-профилактических мер, применяемых в пунктах пропуска через государственную границу. Только за прошлый год возможность попасть в регион потеряли порядка 900 человек.

Источник: ГУ МВД

«Такие решения принимаются, если в действиях или документах иностранца выявляются предпосылки к угрозам безопасности нашего государства», — прокомментировали в ведомстве.

В агентстве также привели статистику, демонстрирующую динамику ужесточения контроля. Если в 2023 году во въезде было отказано 32 гражданам стран Центральной Азии, а в 2024-м — 222, то в прошлом году эта цифра выросла до 899 человек. Параллельно с этим судебные решения о выдворении из региона коснулись 1786 иностранцев. Благодаря комплексу принятых мер, во втором полугодии прошлого года интенсивность миграционного потока в Приморье существенно снизилась.

Эксперты связывают такие результаты с комплексным подходом к миграционной политике, выстроенной в крае. Акцент делается не только на силовом блоке, но и на упорядочивании привлечения трудовых ресурсов. Как отмечают специалисты, системная работа включает в себя как масштабные рейды и оперативно-профилактические мероприятия, так и внедрение механизмов организованного найма, что в совокупности способствует оздоровлению криминальной обстановки в регионе.

Напомним, по итогам 2025 года запрет на повторный въезд в Россию получили более четырех тысяч иностранцев.