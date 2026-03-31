Въезд под запрет: Приморье ужесточило контроль на границе для иностранцев

В агентстве также привели статистику, демонстрирующую динамику ужесточения контроля. Если в 2023 году во въезде было отказано 32 гражданам стран Центральной Азии, а в 2024-м — 222, то в прошлом году эта цифра выросла до 899 человек. Параллельно с этим судебные решения о выдворении из региона коснулись 1786 иностранцев. Благодаря комплексу принятых мер, во втором полугодии прошлого года интенсивность миграционного потока в Приморье существенно снизилась.