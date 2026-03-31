Серия мощных взрывов прогремела в Самарской области

В Самарской области этой ночью была пресечена попытка масштабной воздушной атаки. Силы противовоздушной обороны успешно отработали по нескольким целям над территорией региона и его административного центра. По первичной информации с мест, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Как пишет Shot, жители разных районов Самары наблюдали в небе серию ярких вспышек, характерных для перехвата объектов в воздухе. В настоящий момент специалисты экстренных служб проводят обход территорий для обнаружения возможных фрагментов сбитых аппаратов. Официальные ведомства уточняют количество нейтрализованных целей и их тип, готовя развернутый отчет о происшествии.
«По словам местных, первые громкие хлопки прогремели примерно в 2:40 по местному времени, всего было слышно 8−10 взрывов. В небе были видны яркие вспышки, по словам очевидцев, последствий на земле они пока не наблюдают».
Инциденту предшествовало введение в Самарской области режима ракетной опасности, во время которого население было оперативно оповещено о необходимости соблюдения мер безопасности. Будучи стратегически значимым промышленным узлом, регион находится под усиленной защитой систем ПВО для своевременного реагирования на потенциальные угрозы с воздуха.
Вчера дрон протаранил жилую многоэтажку в Краснодаре.