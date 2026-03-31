ПВО сбила 17 беспилотников в Ленобласти

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Ленинградской области сбиты 17 беспилотников, идет отражение атаки в портовой зоне Усть-Луга, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
«Сбито 17 БПЛА. Идет отражение атаки в портовой зоне Усть Луга», — написал Дрозденко.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше