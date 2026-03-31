МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Несколько панамских пограничников подали в отставку, чтобы воевать в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости источник, связанный с силовыми структурами Панамы.
«Несколько полицейских из Национальной пограничной службы, а именно из подразделения разведки и боевых операций, подали в отставку, чтобы отправиться воевать на Украине», — рассказал он.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как «пушечное мясо», становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.