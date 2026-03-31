Дрозденко сообщил об уничтожении 17 БПЛА над Ленобластью

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 17 БПЛА над территорией региона.

«Идёт отражение атаки в портовой зоне Усть Луга», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Дрозденко проинформировал об уничтожении четырёх дронов над Ленобластью.

В 23:05 мск он заявил, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность атаки БПЛА.

Аэропорт Пулково временно не обслуживает рейсы.

