Дрозденко сообщил об уничтожении 17 БПЛА над Ленобластью

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 17 БПЛА над территорией региона.
«Идёт отражение атаки в портовой зоне Усть Луга», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Дрозденко проинформировал об уничтожении четырёх дронов над Ленобластью.
В 23:05 мск он заявил, что в воздушном пространстве региона объявлена опасность атаки БПЛА.
Аэропорт Пулково временно не обслуживает рейсы.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.