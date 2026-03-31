Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент Ирана прокомментировал планы США по наземной операции

В Иране заявили, что в случае наземной операции США решать вопрос возвращения американских войск будет Тегеран.

Источник: Аргументы и факты

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что США могут рассмотреть вариант проведения наземной операции и отправки военных на остров Харк. По его словам, подобное решение может быть принято американским руководством в рамках текущей напряжённой ситуации.

При этом он подчеркнул, что возможные последствия такого шага будут зависеть уже не от Вашингтона. По его мнению, дальнейшее развитие событий, включая вопрос возвращения американских военнослужащих, окажется в руках иранской стороны.

Таким образом, Ареф дал понять, что Тегеран готов жёстко реагировать на возможное расширение военного присутствия США и рассматривает подобные действия как серьёзный вызов.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп намерен добиться заключения сделки с Ираном в срок до 6 апреля.

