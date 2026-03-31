Губернатор Флориды подписал закон о переименовании аэропорта в честь Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон о переименовании Международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.
«Решение о переименовании аэропорта последовало после того, как в прошлом году во Флориде одобрили передачу участка в центре Майами под строительство президентской библиотеки Трампа», — говорится в публикации.
Уточняется, что для официальной смены названия необходимо направить запрос в Федеральное управление гражданской авиации США, которое должно внести изменения в авиационные карты и навигационные базы данных, а также обновить вывески аэропорта.
В феврале стало известно, что палата представителей штата Флорида проголосовала за переименование аэропорта в Палм-Бич в честь президента США.