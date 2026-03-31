Губернатор Флориды подписал закон о переименовании аэропорта в честь Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон о переименовании Международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон о переименовании Международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

«Решение о переименовании аэропорта последовало после того, как в прошлом году во Флориде одобрили передачу участка в центре Майами под строительство президентской библиотеки Трампа», — говорится в публикации.

Уточняется, что для официальной смены названия необходимо направить запрос в Федеральное управление гражданской авиации США, которое должно внести изменения в авиационные карты и навигационные базы данных, а также обновить вывески аэропорта.

В феврале стало известно, что палата представителей штата Флорида проголосовала за переименование аэропорта в Палм-Бич в честь президента США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше