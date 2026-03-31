Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Диалог заморожен»: посол России рассказал о смене курса Румынии

Липаев: Румыния хочет создать конфронтационные отношения с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Румыния открыто выбрала курс на конфронтацию с Россией и не желает улучшения отношений. Об этом сообщил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.

«Сегодня Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией, всецело стоит на стороне киевского режима, оказывая ему военную поддержку. Политический диалог между нашими странами заморожен», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Липаев добавил, что взаимное экономическое сотрудничество прервано, а контакты ограничены лишь дипломатическими каналами. Российское посольство не питает иллюзий относительно улучшения двусторонних отношений.

Ранее KP.RU сообщал, что в румынском обществе наблюдаются изменения настроений. Увеличивается доля граждан, которые считают, что Россия одержит победу в конфликте на Украине. По данным последних опросов более 40% румын считают, что помощь Киеву предоставлять не следует.