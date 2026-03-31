Румыния открыто выбрала курс на конфронтацию с Россией и не желает улучшения отношений. Об этом сообщил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.
«Сегодня Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией, всецело стоит на стороне киевского режима, оказывая ему военную поддержку. Политический диалог между нашими странами заморожен», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Липаев добавил, что взаимное экономическое сотрудничество прервано, а контакты ограничены лишь дипломатическими каналами. Российское посольство не питает иллюзий относительно улучшения двусторонних отношений.
Ранее KP.RU сообщал, что в румынском обществе наблюдаются изменения настроений. Увеличивается доля граждан, которые считают, что Россия одержит победу в конфликте на Украине. По данным последних опросов более 40% румын считают, что помощь Киеву предоставлять не следует.