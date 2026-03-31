Глава МИД Ирана призвал немедленно вывести войска США с Ближнего Востока

Иран настаивает на незамедлительном выводе американских войск с Ближнего Востока, государствам которого следует признать, что Соединённые Штаты не могут обеспечить их безопасность, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в обращении к Саудовской Аравии.
«Иран уважает Саудовскую Аравию и считает ее братской страной», — написал глава МИД на своей странице в социальной сети X*.
Аракчи отметил, что иранские военные наносят удары по силам Соединённых Штатов, которые не ценят народы ближневосточного региона. Министр также призвал обратить внимание на результативность атак Ирана на объекты США в странах Персидского залива.
В обращении к Саудовской Аравии глава МИД подчеркнул, что «настало время вытеснить американские войска из региона».
Напомним, 27 марта иранское агентство Tasnim, ссылаясь на данные разведки, заявило, что Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия оказали систематическую поддержку США при нанесении ударов по Ирану. Они предоставили свои базы, воздушное пространство и территориальные воды для проведения американских воздушных и морских операций.
