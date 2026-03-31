Пленный из ВСУ рассказал, как по нему стреляли три украинских танка

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Три танка ВСУ обстреляли своих сослуживцев в районе Стрельцовки при их отступлении из ЛНР в 2022 году. Об этом рассказал помощник гранатометчика отделения огневой поддержки 5-го пограничного отряда 5-й заставы старший сержант ВСУ Дмитрий Семера, сдавшийся в плен российским военнослужащим.
«Перед началом СВО нас закинули на границу с населенным пунктом Меловое. С началом СВО мы начали уезжать — начальство сказало отходить. Мы выезжали через Стрельцовку в сторону Беловодска. При выезде со Стрельцовки навстречу нам ехали три наших украинских танка, которые начали стрелять по нам. Тогда я получил осколочное ранение в ногу», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.
По его словам, из-за подобной неразберихи ему с сослуживцами пришлось «обходить полями» танковое отделение ВСУ на протяжении 5−6 часов.
Российские силовые структуры регулярно сообщают о стрельбе солдат ВСУ по своим сослуживцам. Чаще всего это связано с появлением в рядах украинской армии заградительных отрядов.