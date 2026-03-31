Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трамп свалил на Вэнса непосильную задачу

Bild: Трамп взвалил на Вэнса сложную задачу переговоров с Ираном.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп пытается взвалить на вице-президента США Джей Ди Вэнса сложную задачу переговоров с Ираном, пишет немецкий таблоид Bild.

«Президент США знает, что сделка с иранским правительством в настоящее время невозможна, и поэтому оставляет эту неблагодарную задачу Вэнсу», — говорится в материале.

По данным источника, Трамп выбрал Вэнса по нескольким причинам, в том числе в рамках подготовки возможной сухопутной операции.

«Дональд Трамп может рассматривать переговоры как испытание для Вэнса, чтобы определить, кто лучше подойдет на роль его преемника: вице-президент или госсекретарь (Марко Рубио. — Прим. ред.)», — добавляет издание.

В прошлую среду телеканал CNN сообщил, что Тегеран якобы сообщил Вашингтону о своем нежелании работать со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, выразив предпочтение Джей Ди Вэнсу.

Американский вице-президент уже провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, контактировал с союзниками США в Персидском заливе и участвовал в непрямых переговорах с Тегераном. При этом посольство Израиля в Вашингтоне отказалось комментировать этот разговор.

В середине марта Bild сообщил, что война с Ираном расколола администрацию президента США Дональда Трампа на сторонников Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. В материале отмечалось, что конфликт на Ближнем Востоке стал проблемой для служившего в Ираке Вэнса, ранее критиковавшего дорогие зарубежные военные кампании США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что наряду с Рубио, Вэнсом, Уиткоффом и Кушнером участвует в переговорах с Ираном, которые, по его словам, возобновились в воскресенье и свидетельствуют о серьезном настрое Тегерана на поиск способа урегулирования конфликта. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

