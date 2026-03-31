SHOT: серия взрывов прогремела над Самарой и Самарской областью

Серия взрывов прогремела над Самарой и Самарской областью, утверждает Telegram-канал SHOT.
«Предварительно, над регионом сбито несколько воздушных целей, работает ПВО», — говорится в публикации.
Официальная информация о возможных разрушениях не поступала.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 17 БПЛА над территорией региона.
Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше