В Венесуэле высоко оценили доставку на Кубу гуманитарного груза из России

РФ снова дала миру урок того, что такое солидарность, отметил вице-президент венесуэльской партии «Мы можем» Вильян Родригес.

КАРАКАС, 31 марта. /ТАСС/. Россия совершила решительный поступок, проявила солидарность с Кубой и доставила на остров крупную партию нефти в условиях блокады со стороны США. Такую оценку гуманитарной помощи России высказал корреспонденту ТАСС Вильян Родригес, вице-президент партии «Мы можем», которая входит в коалицию с правящей Единой социалистической партией Венесуэлы.

«Россия в очередной раз дает миру урок того, что такое солидарность, рискнув отправить танкер с нефтью в качестве гуманитарной помощи Кубе при блокаде острова администрацией Дональда Трампа», — сказал Родригес. Он отметил, что поставка нефти на остров бросает вызов имперской логике попытаться навязать свои условия кубинскому народу, оставляя без электроэнергии больницы и школы, обрекая на смерть больных и пожилых людей и детей, которые не смогут получить медицинскую помощь.

Родригес считает, что Венесуэле необходимо также четко заявить Соединенным Штатам о своем суверенитете, праве поддерживать торговые отношения с Кубой и продолжать поставки нефти на остров.

В понедельник российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом — 100 тыс. тонн нефти — прибыл на Кубу. Об этом сообщил в комментарии ТАСС посол России на Кубе Виктор Коронелли.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
