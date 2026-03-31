Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОАЭ заявили, что при атаке на танкер в порту Дубая никто не пострадал

Пожарные продолжают работать на месте.

ДОХА, 31 марта. /ТАСС/. Пострадавших в результате удара по нефтяному танкеру в порту Дубая (ОАЭ) нет. Об этом заявили власти эмирата.

«Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы дубайского руководства. В то же время подчеркивается, что пожарные расчеты и спасательные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на компанию Kuwait Petroleum Corporation сообщил, что иранские силы нанесли удар по груженому нефтью кувейтскому танкеру в порту Дубая.

Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
