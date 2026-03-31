В ОАЭ заявили, что при атаке на танкер в порту Дубая никто не пострадал

ДОХА, 31 марта. /ТАСС/. Пострадавших в результате удара по нефтяному танкеру в порту Дубая (ОАЭ) нет. Об этом заявили власти эмирата.
«Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы дубайского руководства. В то же время подчеркивается, что пожарные расчеты и спасательные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.
Ранее катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на компанию Kuwait Petroleum Corporation сообщил, что иранские силы нанесли удар по груженому нефтью кувейтскому танкеру в порту Дубая.
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией.