Посол Липаев: Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией

Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией. Об этом заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев.

«Сегодня Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией, всецело стоит на стороне киевского режима, оказывая ему военную поддержку», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, политический диалог между Россией и Румынией заморожен, экономическое сотрудничество прервано, а контакты практически во всех сферах приостановлены. Сохраняется лишь рабочее взаимодействие по дипломатической линии.

Липаев добавил, что посольство не питает иллюзий относительно улучшения двусторонних отношений. Он подчеркнул, что Москва «ни к кому в партнёры не навязывается», а менторский тон со стороны румынских властей считает неприемлемым.

Ранее Липаев заявил, что дискриминация российских граждан в бизнесе стала в Румынии «правилом хорошего тона».