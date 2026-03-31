AP: страны Персидского залива призывают США продолжать операцию против Ирана

Некоторые страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами призывают американского президента Дональда Трампа продолжать военную кампанию против Ирана.
«По словам источников, представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна в частных беседах дали понять, что не хотят завершения военной операции до тех пор, пока не произойдут серьёзные изменения в иранском руководстве либо кардинальный пересмотр политики Тегерана», — говорится в публикации.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Соединённые Штаты рассчитывают заключить сделку с Ираном до 6 апреля.